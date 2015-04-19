تحذير للأمهات.. مياه الأرز المسلوق تصيب ابنك بمرض نقص البروتين

رض نقض البروتينات "الكويشرتوز"

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كثير من الأمهات نتيجة الفقر وضيق الحال أو بسبب نقص الثقافة تقوم بتغذية طفلها بطريقة خاطئة من خلال اعتمادها فى تغذية طفلها على المغذيات الغنية بالنشويات ومنها إعطاء طفلها مياه سلق الأزر وهو ما قد يؤدى لنقص كمية البروتينات بجسم الطفل.>قالت الدكتورة نهى أبو الوفا استشارية أمراض النساء والتوليد، إن مرض إنكويشرتوز kwashiorkor هو مرض نقص البروتينات بسب اعتماد الأمهات على إعطاء طفلها الأطعمة الغنية بالنشويات بكميات كبيرة وإهمال عنصر البروتين والألبان التى يحتاجها الطفل.

وتتابع د. نهى قائلة: "غالبًا ما يصاب الأطفال بهذا المرض خاصة بالمناطق الريفية والفقيرة نظرًا لقيام الأمهات بإعطاء طفلها مياه الأرز لملسوق كبديل للبن ما يعرض الطفل للإصابة بالكويشرتوز".

أعراض إصابة الأطفال بمرض نقص البروتينات الكويشرتوز

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التشخيص

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طرق العلاج مرض نقص البروتينات الكويشرتوز

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