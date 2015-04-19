تحذير للأمهات.. مياه الأرز المسلوق تصيب ابنك بمرض نقص البروتين

كثير من الأمهات نتيجة الفقر وضيق الحال أو بسبب نقص الثقافة تقوم بتغذية طفلها بطريقة خاطئة من خلال اعتمادها فى تغذية طفلها على المغذيات الغنية بالنشويات ومنها إعطاء طفلها مياه سلق الأزر وهو ما قد يؤدى لنقص كمية البروتينات بجسم الطفل.إعلان - Ads إعلان - Ads
رض نقض البروتينات "الكويشرتوز"
>قالت الدكتورة نهى أبو الوفا استشارية أمراض النساء والتوليد، إن مرض إنكويشرتوز kwashiorkor هو مرض نقص البروتينات بسب اعتماد الأمهات على إعطاء طفلها الأطعمة الغنية بالنشويات بكميات كبيرة وإهمال عنصر البروتين والألبان التى يحتاجها الطفل.
أعراض إصابة الأطفال بمرض نقص البروتينات الكويشرتوز
>وتستكمل د. نهى قائلة: "عادة تصاحب إصابة الطفل بمرض الكويشرتوز ظهور بعض الأعراض وأهمها":
>1)انتفاخ وجه الطفل وجسمه .
>2) شحوب الوجه.
>3)انتفاخ البطن نظرًا لتضخم الكبد بسب الدهون المتراكمة عليه.
>4)تورم القدم خاصة بمنطقة يطلق عليها "الانكل"
>5)شعر رأسه يكون رفيع بصورة زائدة عن الزوم.
>6)سقوط الأسنان.
>7)وجود بقع مختلفة عن لون الجلد.
التشخيص
>وأشارت د.نهى قائلة: "يتم تشخيص الأطفال المصابين بمرض الكويشرتوز بالكشف الإكلينكى من خلال ملاحظة الأعراض السابق ذكرها وشكوى الأمهات من فقدان طفلها الشهية ورفضه الرضاعة الطبيعة".
طرق العلاج مرض نقص البروتينات الكويشرتوز
>وأضاف د.نهى قائلة: "يتم حجز الطفل بالمستشفى وإعطائه بعض المحاليل الطبية للتغذية الصحية وبعض المغذيات لتعويض الطفل نقص البروتينات والكاليسوم".
رض نقض البروتينات "الكويشرتوز"
>
>قالت الدكتورة نهى أبو الوفا استشارية أمراض النساء والتوليد، إن مرض إنكويشرتوز kwashiorkor هو مرض نقص البروتينات بسب اعتماد الأمهات على إعطاء طفلها الأطعمة الغنية بالنشويات بكميات كبيرة وإهمال عنصر البروتين والألبان التى يحتاجها الطفل.
وتتابع د. نهى قائلة: "غالبًا ما يصاب الأطفال بهذا المرض خاصة بالمناطق الريفية والفقيرة نظرًا لقيام الأمهات بإعطاء طفلها مياه الأرز لملسوق كبديل للبن ما يعرض الطفل للإصابة بالكويشرتوز".
أعراض إصابة الأطفال بمرض نقص البروتينات الكويشرتوز
>
>وتستكمل د. نهى قائلة: "عادة تصاحب إصابة الطفل بمرض الكويشرتوز ظهور بعض الأعراض وأهمها":
>1)انتفاخ وجه الطفل وجسمه .
>2) شحوب الوجه.
>3)انتفاخ البطن نظرًا لتضخم الكبد بسب الدهون المتراكمة عليه.
>4)تورم القدم خاصة بمنطقة يطلق عليها "الانكل"
>5)شعر رأسه يكون رفيع بصورة زائدة عن الزوم.
>6)سقوط الأسنان.
>7)وجود بقع مختلفة عن لون الجلد.
التشخيص
>
>وأشارت د.نهى قائلة: "يتم تشخيص الأطفال المصابين بمرض الكويشرتوز بالكشف الإكلينكى من خلال ملاحظة الأعراض السابق ذكرها وشكوى الأمهات من فقدان طفلها الشهية ورفضه الرضاعة الطبيعة".
طرق العلاج مرض نقص البروتينات الكويشرتوز
>
>وأضاف د.نهى قائلة: "يتم حجز الطفل بالمستشفى وإعطائه بعض المحاليل الطبية للتغذية الصحية وبعض المغذيات لتعويض الطفل نقص البروتينات والكاليسوم".