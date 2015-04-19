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لو عندك إمساك ومشاكل فى الهضم الحل فى البرتقال

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لو عندك إمساك ومشاكل فى الهضم الحل فى البرتقال لو عندك إمساك ومشاكل فى الهضم الحل فى البرتقال
البرتقال أحد الفواكه الصحية والمفيدة والمحبب تناولها للكثيرين سواء الكبار أو الأطفال نظرًا لمذاقها الجيد كما يفضل البعض تناوله كعصير.

البرتقال


>قالت الدكتورة هنادى شيحة، أخصائية التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إن البرتقال أحد الفواكه المفيدة والصحية نظر لاحتوائها على قدر جيد من الألياف الغذائية ومجموعة من الفيتامينات مثل c والأملاح المعدنية ومنها البوتاسيوم وحامض الفوليك.

فوائد البرتقال الصحية


>وتستكمل د. هنادى قائلة: "هناك فوائد صحية عديدة لتناول البرتقال أهمها":

1)مفيد للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن نظرًا لاحتوائه على قدر جيد من الألياف الغذائية المفيدة.
>2) مفيد لتحسين عملية الهضم نظر لاحتوائه على الألياف الغذائية.
>3) مفيد لتقليل الإصابة بنزلات البرد نظر لاحتوائه على فيتامين c.
>4) مفيد لتحسين كفاءة أداء جهاز المناعة.
>5) مفيد للأشخاص الذين يعانون من البدانة نظرًا لأنه يمنح الشعور الامتلاء والشبع واحتوائه على ألياف غذائية ومياه.

وحذرت د.قائلة: "يجب عدم الإفراط فى تناوله نظرًا لأن البرتقال من الفواكهة الغنية بالأملاح للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الأملاح بالجسم والمرضى المصابين بالحصوات الكلى.

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