القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة الأهرام

تمكنت مباحث قسم شرطة الأهرام من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالأهرام.

وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على "سعد.م" 40 سنة مقيم دائرة قسم الأهرام وبحوزته بندقيقة خرطوش عيار 12 وكمية من البانجو، و"صلاح.ع" 37 وبحوزته بندقية خرطوش وفرد خردوش 16 مم و32 طلقة خرطوش متنوعة، و"جميل.ح"، وبمواجهة المتهمين اعترفو بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه، تم تحرير محضر والعرض على النيابة للتحقيق.

فيما تمكنت مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من إلقاء القبض على سائق سبق اتهامه فى قضية سرقة بالإكراه لقيامه بسرقة موظف على المعاش بالعجوزة عقى خروجه من أحد البنوك وبداخلها 10 الف جنيه.