بديع لقاضى محاكمته بـ"أحداث الإسماعيلية": أشكوك إلى الله إن لم تقم العدل

اعترض محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، لهيئة محكمة الإسماعيلية، والتى تنظر محاكمته و103 متهمين آخرين فى قضية "أحداث الإسماعيلية"، على ارتدائه البدلة الحمراء، مضيفًا أن اتهامه فى 43 قضية من قضايا الإرهاب هو ظلم بين، وقائلًا "ده حرام والله".

ووجه "بديع" حديثه لرئيس هيئة المحكمة، مطالبة بإقامة العدل فى محاكمته، قائلًا: "أشكوك إلى الله إن لم تقم فى العدل".

وجاء ذلك خلال حديث القاضى للمتهمين للتأكد من حضورهم ووصول صوت ما يدور بأحداث الجلسة لهم داخل القفص الزجاجى، بجلسة محاكمتهم أمام محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار سعيد عابدين، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة لمحاكمة محمد بديع و103 آخرين فى قضية أحداث مبنى ديوان محافظة الإسماعيلية.