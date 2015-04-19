أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بديع لقاضى محاكمته بـ"أحداث الإسماعيلية": أشكوك إلى الله إن لم تقم العدل

Google+ Print
بديع لقاضى محاكمته بـ"أحداث الإسماعيلية": أشكوك إلى الله إن لم تقم العدل بديع لقاضى محاكمته بـ"أحداث الإسماعيلية": أشكوك إلى الله إن لم تقم العدل
اعترض محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، لهيئة محكمة الإسماعيلية، والتى تنظر محاكمته و103 متهمين آخرين فى قضية "أحداث الإسماعيلية"، على ارتدائه البدلة الحمراء، مضيفًا أن اتهامه فى 43 قضية من قضايا الإرهاب هو ظلم بين، وقائلًا "ده حرام والله".

ووجه "بديع" حديثه لرئيس هيئة المحكمة، مطالبة بإقامة العدل فى محاكمته، قائلًا: "أشكوك إلى الله إن لم تقم فى العدل".

وجاء ذلك خلال حديث القاضى للمتهمين للتأكد من حضورهم ووصول صوت ما يدور بأحداث الجلسة لهم داخل القفص الزجاجى، بجلسة محاكمتهم أمام محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار سعيد عابدين، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة لمحاكمة محمد بديع و103 آخرين فى قضية أحداث مبنى ديوان محافظة الإسماعيلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365