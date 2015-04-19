مصرع طفلة صدمتها سيارة بطما بسوهاج

لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات حتفها عقب اصطدام سيارة بها، وفرت هاربة، وذلك أثناء قيام الطفلة بشراء الحلوى من محل مجاور لمنزلها بناحية قرية قاو غرب دائرة مركز شرطة طما، تم نقل الطفلة لمستشفى طما المركزى وكلفت إدارة البحث بالتوصل إلى السيارة مرتكبة الواقعة.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال يفيد بوفاة طفلة عقب اصطدام سيارة بها بدائرة مركز شرطة طما.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما، وتبين من التحريات التى قام بها النقيبان رفعت الحلوجى وهيثم شاكر معاونا مباحث المركز بوصول الطفلة مى محمد أحمد 5 سنوات وتقيم بناحية قاو غرب دائرة المركز "إلى مستشفى طما المركزى جثة هامدة".

وبسؤال والد الطفلة 40 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام نجلته المتوفاة بشراء حلوى من محل مجاور للمنزل اصطدمت بها سيارة مجهولة، مما نتج عنه وفاتها، ونفى الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة على الجثة، تبين أن سبب الوفاة اشتباه كسور بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعـة وتحديد وضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5382 جنح المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.