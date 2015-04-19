13 يونيو.. الحكم على 31متهماً بقتل قيادى شيعى و3منتمين للمذهب بالجيزة

قررت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، حجز قضية محاكمة 31 متهما بقتل القيادى الشيعى حسن شحاتة، وثلاثة من معتنقى المذهب، والشروع فى قتل 13 آخرين، فى القضية رقم 3117 جنايات الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة" للحكم بجلسة 13 يونيو.

وبحسب أمر الإحالة، أسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

دفاع المتهمين بقضية "شيعة أبو مسلم بالجيزة" يدفع ببطلان التحريات

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