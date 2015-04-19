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خبراء المفرقعات يفحصون جسما غريبا عثر عليه أسفل الطريق الدائرى بالجيزة

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خبراء المفرقعات يفحصون جسما غريبا عثر عليه أسفل الطريق الدائرى بالجيزة خبراء المفرقعات يفحصون جسما غريبا عثر عليه أسفل الطريق الدائرى بالجيزة
يفحص ضباط المفرقعات بالجيزة، جسما غريبا عثر الأهالى عليه أسفل الطريق الدائرى بالقرب من محور 26 يوليو، حيث انتقل ضباط المفرقعات إلى مكان الواقعة لفحص الجسم.

وكان اللواء مجدى الشلقامى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جسم غريب أسفل الطريق الدائرى، فانتقل العميد إبراهيم حسين ضابط المفرقعات إلى مكان الواقعة للمعاينة وفحص الجسم الغريب.


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