اشتباكات بالشماريخ والحجارة بين طلاب الإخوان وأمن جامعة القاهرة

اشتبك منذ قليل، طلاب الإخوان بجامعة القاهرة، مع أفراد الأمن الإدارى بالجامعة بالشماريخ والألعاب النارية والحجارة بساحة كلية التجارة، بعدما حاول أفراد الأمن منع الطلاب المتظاهرين من التمادى فى الإساءات، التى وجهوها لإدارة الجامعة والجيش والشرطة.

وتشهد ساحة كلية التجارة بجامعة القاهرة، حالة من الكر والفر بين أفراد الأمن الإدارى وطلاب الإخوان وتسود حالة من الذعر بين طلاب الجامعة، الذين هرعوا لدخول مبانى الكليات للاحتماء بها.

مسيرة لطلاب الإخوان تصل قبة جامعة القاهرة.. والأمن يغلق الأبواب بالحواجز

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