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مسيرة لطلاب الإخوان تصل قبة جامعة القاهرة.. والأمن يغلق الأبواب بالحواجز

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مسيرة لطلاب الإخوان تصل قبة جامعة القاهرة.. والأمن يغلق الأبواب بالحواجز مسيرة لطلاب الإخوان تصل قبة جامعة القاهرة.. والأمن يغلق الأبواب بالحواجز
وصلت مسيرة ينظمها طلاب الإخوان بجامعة القاهرة، انطلقت من أمام المكتبة المركزية بالجامعة إلى مبنى القبة الرئيسى للجامعة، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين وعودة الطلاب المفصولين من الجامعة، وكذلك التنديد بالإجراءات الأمنية المشددة لقوات الأمن على أبواب جامعة القاهرة.

وأغلق أفراد الأمن الإدارى بجامعة القاهرة أبواب القبة والمجلس الأعلى للجامعات بالحواجز الحديدية من جميع الجهات لمنع اقتحامها مرة أخرى من قبل الطلاب، كما حدث من قبل ويردد الطلاب المتظاهرون هتافات مناهضة لقوات الجيش والشرطة وإدارة جامعة القاهرة مطالبين بعودة الطلاب المفصولين من الجامعة.

ورفع الطلاب المشاركون فى المسيرة إشارات مسيئة لضباط الشرطة المتمركزين على الباب الرئيسى للجامعة.

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مصر 365