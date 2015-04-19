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السيسى: لا أقلية مسيحية فى مصر.. ونحرص على تقديم خطاب للإنسانية

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السيسى: لا أقلية مسيحية فى مصر.. ونحرص على تقديم خطاب للإنسانية السيسى: لا أقلية مسيحية فى مصر.. ونحرص على تقديم خطاب للإنسانية
التقى الرئيس عبد الفتاح اليوم، الأحد، جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري بالمملكة المتحدة، وذلك بحضور نيافة المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، والدكتور سامي فوزي، عميد الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، و ستيفن هيكى، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن كبير أساقفة كانتربري استهل اللقاء بتقديم التعازي للرئيس في ضحايا الأعمال الإرهابية الآثمة، ولا سيما المصريين الذين تم اغتيالهم في ليبيا.

وأشار إلى أنه يتابع أوضاع الأقليات المسيحية في منطقة الشرق الأوسط ويدرك عدداً من الأخطار التي يواجهونها لاسيما في الدول التي تشهد اِضطرابات مسلحة.

من جانبه، وجه الرئيس الشكر لرئيس أساقفة كانتربري، منوها إلى أن لا توجد بها أقلية مسيحية، فالمسيحيون مواطنون مصريون لهم كل الحقوق وعليهم كافة الواجبات إزاء الوطن، مشيرا إلى أن مصر الجديدة تحرص على تقديم خطاب للإنسانية يعبر عن قيمة المشاركة والعدالة والتعاون وقبول الآخر، وهي القيم التي حث عليها الإسلام وأوصى بالتعامل بها.
>وأشاد الرئيس بدور ووطنية الكنيسة المصرية، منوهاً إلى أهمية ثقافة التعدد في شتى مناحي الحياة باِعتبارها سُنة كونية، فضلا عن كونها إثراءً للحياة الإنسانية.


>- اليوم.. السيسى يستقبل رئيس أساقفة كانتربورى بالاتحادية
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مصر 365

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