وزراء حكومة التوافق بالضفة الغربية يصلون غزة عبر معبر "إيرز"

وصل وزراء حكومة التوافق الوطنى بالضفة الغربية إلى قطاع غزة ظهر اليوم الأحد عبر معبر "إيرز" الحدودى الخاضع للسيطرة الإسرائيلية لمباشرة عملهم من وزاراتهم تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الفلسطينى بتقاسم الدوام للوزراء أسبوع فى غزة وأسبوع فى الضفة.

وقبيل توجههم إلى غزة، اجتمع رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله فى رام الله صباح اليوم بالوفد الوزارى، حيث أوعز لهم بالعمل على إنجاز وحل الملفات العالقة فى القطاع، وبشكل خاص قضية الموظفين.

وذكر مجلس الوزراء الفلسطيني، فى بيان صحفى، أن الحكومة تضع قضايا قطاع غزة لا سيما إعادة الإعمار على رأس أولوياتها وتبذل كافة الجهود لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز المصالحة وتحقيق الوحدة الفلسطينية وذلك بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس.

وكان مجلس الوزراء الفلسطينى قرر فى جلسته الأخيرة يوم الثلاثاء الماضى توجه جميع أعضائه من الضفة الغربية إلى قطاع غزة اليوم فى مسعى جديد لحل ملفات المصالحة الفلسطينية العالقة وعلى رأسها قضية الموظفين.

>