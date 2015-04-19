أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزراء حكومة التوافق بالضفة الغربية يصلون غزة عبر معبر "إيرز"

Google+ Print
وزراء حكومة التوافق بالضفة الغربية يصلون غزة عبر معبر "إيرز" وزراء حكومة التوافق بالضفة الغربية يصلون غزة عبر معبر "إيرز"
وصل وزراء حكومة التوافق الوطنى بالضفة الغربية إلى قطاع غزة ظهر اليوم الأحد عبر معبر "إيرز" الحدودى الخاضع للسيطرة الإسرائيلية لمباشرة عملهم من وزاراتهم تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الفلسطينى بتقاسم الدوام للوزراء أسبوع فى غزة وأسبوع فى الضفة.

وقبيل توجههم إلى غزة، اجتمع رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله فى رام الله صباح اليوم بالوفد الوزارى، حيث أوعز لهم بالعمل على إنجاز وحل الملفات العالقة فى القطاع، وبشكل خاص قضية الموظفين.

وذكر مجلس الوزراء الفلسطيني، فى بيان صحفى، أن تضع قضايا قطاع غزة لا سيما إعادة الإعمار على رأس أولوياتها وتبذل كافة الجهود لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز المصالحة وتحقيق الوحدة الفلسطينية وذلك بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس.

وكان مجلس الوزراء الفلسطينى قرر فى جلسته الأخيرة يوم الثلاثاء الماضى توجه جميع أعضائه من الضفة الغربية إلى قطاع غزة اليوم فى مسعى جديد لحل ملفات المصالحة الفلسطينية العالقة وعلى رأسها قضية الموظفين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة