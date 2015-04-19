مفتى جبل لبنان : الحوثيون ليسوا مظلومين بل هم الذين بدأوا بالعدوان

>أكد مفتى جبل لبنان الشيخ محمد على الجوزو أن " الحوثيين ليسوا مظلومين بل هم الذين بدأوا بالعدوان".

وقال الجوزو فى بيان صحفى اليوم ، ردا على خطاب الأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله إن " السعودية لم تدفع الحوثيين إلى القيام بانقلاب دموى على إخوانهم وأهلهم فى اليمن ، بل على العكس تماما ، الذى يفعل ذلك هو ولى الفقيه فى إيران".

وقال " إنها معركة الدفاع عن المظلومين فى سوريا والعراق ولبنان واليمن ، إنها معركة الدفاع عن حقوق المعتدى عليهم فى اليمن وغيرها ، وسوف يمرغ أنفه فى التراب كل جبار متكبر يسعى إلى إهدار الدماء ظلما وعدوانا".

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