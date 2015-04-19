منظمة العمل العربية تكرم أمير الكويت بمنحه الدرع الذهبى

الكويت /أ ش أ/

كرمت منظمة العمل العربية اليوم الأحد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت لرعايته للدورة 42 لمؤتمر العمل العربي، وذلك بمنحه الدرع الذهبى للمنظمة بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء المنظمة .

>وقد تسلم الدرع نيابة عن أمير الكويت اليوم الأحد رئيس مجلس الوزراء الكويتى بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح ممثلا لأمير الكويت.

>وذلك خلال الاحتفال الذى نظمته منظمة العمل العربى بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لها بحضور الدكتورة هند الصبيح وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للتخطيط والمتابعة ورئيس المؤتمر ، وأحمد لقمان المدير العام للمنظمة.

>كما كرم المؤتمر مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان بمنحه الدرع الرئاسى بمناسبة انتهاء ولايته الثانية التى استمرت 8 سنوات .

>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });