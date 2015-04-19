اسقاط التهم فى قضية الفساد بحق القيادى السابق فى حركة فتح محمد دحلان

اسقطت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، اليوم الأحد، تهم الفساد بحق القيادى السابق فى حركة فتح محمد دحلان، بحسب ما أعلن أحد محاميه لوكالة "فرانس برس" .

وقال محامى دحلان الفرنسى سيفاغ توروسيان، بعد قرار المحكمة فى رام الله، "هذا انتصار كبير للدفاع وأيضا للمستقبل السياسى لفلسطين"، وبعد طرده من حركة فتح واتهامه بقضايا فساد وقتل رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان.

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