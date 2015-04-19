أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اسقاط التهم فى قضية الفساد بحق القيادى السابق فى حركة فتح محمد دحلان

Google+ Print
اسقاط التهم فى قضية الفساد بحق القيادى السابق فى حركة فتح محمد دحلان اسقاط التهم فى قضية الفساد بحق القيادى السابق فى حركة فتح محمد دحلان
اسقطت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، اليوم الأحد، تهم الفساد بحق القيادى السابق فى حركة فتح محمد دحلان، بحسب ما أعلن أحد محاميه لوكالة "فرانس برس" .

وقال محامى دحلان الفرنسى سيفاغ توروسيان، بعد قرار المحكمة فى رام الله، "هذا انتصار كبير للدفاع وأيضا للمستقبل السياسى لفلسطين"، وبعد طرده من حركة فتح واتهامه بقضايا فساد وقتل رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365