المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضرموت تعلن تأييدها للرئيس اليمنى

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضرموت جنوبى اليمن برئاسة اللواء عبد الرحمن الحليلى قائد المنطقة تأييدها للرئيس اليمن عبد ربه منصور هادى.

وذكرت قيادة المنطقة- عبر إذاعة "سيئون" المحلية فى حضرموت- أن جميع وحدات المنطقة، التى تضم 7 وحدات قتالية عسكرية، تؤيد الرئيس هادى، موضحة أن المنطقة تضم لواءين مدرعين ولواء لحرس الحدود ولواء للمشاة ولواء للمشاة الميكانيكى ولواءى عمليات، ويقع مقر المنطقة فى مدينة "سيئون" وتنتشر قواتها فى الجزء الشمالى من المحافظة، وتتحكم فى منطقة حضرموت الوادى.

ويأتى هذا الإعلان بعد إعلان عدد من القواعد العسكرية تأييدها للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، أغلبها فى الجنوب.

يذكر أن اللواء الحليلى كان قد نجا خلال الأشهر القليلة الماضية من 5 محاولات اغتيال من قبل تنظيم "القاعدة".

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