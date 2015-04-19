راغب لإليسا "أنت أهضم إمرأة في العالم" وهي تطبع قبله على خدّه

افتتحت الحلقة الأولى من العروض المباشرة في برنامج "إكس فاكتور" بتقديم لوحة غنائية استعراضية راقصة مستوحاة من قصة ألف ليلية وليلة ضمت كل الفائزين من الفئات الثلاث، فئة الغناء "السولو" العربي الذي تشرف عليه الفنانة إليسا، وفئة الغناء "السولو" الأجنبي التي يشرف عليه الفنان راغب علامة، وفئة الفرق الغنائية التي تشرف عليها دنيا سمير غانم، وبمشاركة مقدما البرنامج دانيالا رحمة وباسل الزارو اللذين جسدا شخصيتيّ شهرزاد وشهريار في اللوحة.

إليسا وراغب علامة "أجادا اللعب" خلال الحلقة وكان الإنسجام واضحاً بينهما في أكثر من محطة، فهما أظهرا تفاعلاً في الحوار والنقاش وإبداء الرأي وتبادل الغزل وكلها عناصر في هذا النوع من البرامج، التي تهدف إلى جذب الجمهور وإشعال مواقع التواصل الاجتماعي وإيجاد مادة دسمة لتناولها في الصحافة، وخصوصاً إليسا التي تبنّت على ما يبدو "قضية" إعجابها وإنجذابها إلى "الشباب الحلوين". إليسا وراغب علامة، كانا لاعبان ماهران يعرفان كيف يتقاذفان الطابة، وكيف يتبادلان عبارات المديح والغزل، فعندما تحدث راغب علامة عن رسالة وصلته على "الواتس آب" تنوّه بشخصية باسل الرازو الذي جسد شخصية "شهريار"، تدخلت إليسا قائلة: "ما حدا قادر يغطي عليك" ثم طبعت قبلة على خدّه، وبدوره لم ينس راغب علامة أن يقول: "اليسا أهضم إمرأة في العالم" وذلك قبل أن تعلق على أداء المشتركة المصرية ندى زيدان.

أما بالنسبة إلى دنيا سمير غانم، فظهرت خلال الحلقة كمن يغرّد خارج السرب، ويمكن القول أن عفويتها وتفاعلها ظهرا فقط عندما اجتمعت بأعضاء فريقها وذلك عند عرض الفقرات المسجلة التي بدت فيها وهي تتحدث إليهم، أما على الكرسي وخلال العرض المباشر فكانت "شبه جامدة" بسبب قلة خبرتها وتجربتها في هذا النوع من البرامج، وربما تنجح في الحلقات المقبلة من تجاوز حاجز الرهبة والخوف ويتحسن أداءها وتصبح أكثر تفاعلاً ودينامكية مع زملائها وتجيد الحكم بشكل أفضل على المشتركين في الحلقات المقبلة، خصوصاً وأنها كانت متحمسة لكل المشتركين حتى للذين كان أداءهم دون المستوى.

بالنسبة للمشتركين، فيمكن القول أن فريق راغب علامة كان الأقوى، مقارنة مع فريقي إليسا ودنيا. وإذا كان فريق إليسا يضم بعض المواهب إلا أن فريق دنيا سمير غانم، فكان ضعيفاً جداً، ولا يوجد بين الفرق الغنائية التي انتقلت إلى العروض المباشرة فرقة تستحق التوقف عند موهبتها، باستثناء فريق " the 5" الذي يضم مجموعة من الشبان الذين ستكون وسامتهم هي العامل الأول في التصويت لهم.

إلى ذلك، بدا لافتاً دفاع أعضاء لجنة التحكيم عن المشاركين في فرقهم، من خلال إيجاد تبريريات لضعف أدائهم، سواء من خلال سوء إختيار الأغنيات أو من خلال التذرع بالمرض أو من خلال التأكيد على أن الأغنية صعبة والعذر الأخير تكرر أكثر من مرة ومع أكثر من مشترك، وخصوصاً مع المشتركة المصرية ندى زيدان من فريق إليسا، التي لم يكن يفترض بأليسا أن تضمها إلى فريقها منذ الأساس، لأنها لا تملك أي من العناصر التي يمكن أن تعتمد عليها لكي تتواجد في مثل هذا البرنامج، إلا إذا كانت ثمة "واسطة" تدعمها من شخص ما أو جهة ما.

12 مشتركاً من الفئات الثلاثة أطلوا في الحلقة الأولى من العروض المباشرة وهم هند زيادي ( فريق إليسا)، التي بدا الإرتباك واضحاً عليها، والذي تم تبريرها بكونها أولى المشتركين وبأنها قدمت أغنية صعبة، ماريا نديم ( من فريق راغب) التي كانت جيدة إلى حد ما، فريق " the 5" ( فريق دنيا سمير غانم) الذي صفق له الجمهور في الستوديو كثيراً، مجدي شريف (فريق إليسا) الذي لم ينجح بكسب رضا راغب علامة على الرغم من مراهنة إليسا عليه وحماسها له وهو لم يوفق في إختيار الأغنية، نديم معطي الله (فريق راغب) وهو يعتبر من أبرز المرشحين للفوز باللقب وكان هناك إجماع بين أعضاء الفريق على موهبته وأداءه حتى أن راغب علامة طلب توقيعه، فريق "Aves Band " الذي لم يتردد راغب علامة بالقول لأعضائه بعد إنتهاء وصلتم "لقد أشعرتموني بالملل"، بينما وجدت إليسا أن اختيارهم للأغنية لم يكن موفقاً وأدائهم كان رتيباً، وحدها دنيا سمير غانم قالت لهم:"كويسين جداً أنتم حبايبي وأولادي. هايلين" مع الإشارة إلى أن بعض أعضاء الفريق ربما يتجاوزونها سناً، ندى زيدان ( فريق إليسا) التي قدمت أداءاً متواضعاً جداً بل أقل من متواضع، فريق "Guitanai Band " ( فريق دنيا) الذي حظي بإعجاب اللجنة، حمزة هوساوي ( فريق راغب) الذي شدد أعضاء اللجنة على أنه يتمتع بمواصفات عالمية، رانيا جديدي (فريق إليسا) التي غنت بطريقة أوبرالية، فريق "Mounib Band " الذي راهن على تصويت الناس له بتقديم أغنية "بشرة خير" للفنان حسين الجسمي، ولاتويا (فريق راغب) التي بدا رهان راغب علامة عليها كبيراً جداً، ودعا الجمهور إلى التصويت لها.

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