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ديانا حداد تستعد لإطلاق "الأرض غنت ميجانا"

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ديانا حداد تستعد لإطلاق "الأرض غنت ميجانا" ديانا حداد تستعد لإطلاق "الأرض غنت ميجانا"

الأحد 19-04-2015 02:00

من ألحان الموسيقار السعودي طـلال تستعد الفنانة ديانا حداد لإطلاق أحدث أغنياتها المصورة "الأرض غنت ميجانا" خلال الايام المقبلة، وهي من كلمات الشاعر السعودي عبد الله أبو راس، مجدّدة تعاونها مع المخرج فادي حداد، والتي اختارتها من أغنيات ألبومها الأخير "يا بشر" الذي طرح مؤخراً.
استغرق تصوير الأغنية يومين في مواقع صمّمت وبنيت خصيصاً للتصوير في لبنان، لتسجل العمل الثاني المصور من ألبوم "يا بشر" في أول تعاون لها مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات. وقامت بالتعاون في مكياجها وشعرها مع خبيرة التجميل الكويتية آلاء دشتي، والشعر مع صالون يحيى وزكريا من لبنان.

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سيدتي