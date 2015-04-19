تعرّفوا على هدايا نجوم هوليوود في مناسباتهم

يعطي نجوم هوليوود حيّزاً مهمّاً وكبيراً للهدايا التي يتبادلونها في مناسباتهم الخاصة.

وتسمح لهم إمكانياتهم المادية بتقديم هدايا استثنائيّة مميّزة، تحملنا إلى زمان القصص الرومنسيّة القديمة.

وهذه لائحة بأسماء بعض نجوم ونجمات هوليوود، الذين قدّموا هدايا مميّزة جدّاً في مناسبات عديدة لأحبّائهم.

- Beyonce: قدّمت لزوجها Jay Z بمناسبة عيد زواجهما السابع، أغنية رومانسيّة جديدة، حملت عنوان "Die With You".

- Zedd: قدّم لحبيبته النجمة العالميّة Selena Gomez، على غرار قصص الأفلام الرومنسية، الطبعة الأولى من قصّة "The Dubious Battle" لمناسبة فيلمها الجديد.

- Angelina Jolie: قدّمت لـBrad Pitt لمناسبة زواجهما، ساعة نادرة تقدّر قيمتها ب 3 ملايين دولار، ويعود تصنيعها لعام 1952 ومن مجموعة Patek Philippe كما قدمت له آلة كاتبة قديمة، كانت للكاتب الشهير Ernest Hemingway، ويقدّر ثمنها بـ 250 ألف دولار أمريكي. وقدمت النجمة ايضاً لزوجها لمناسبة عيده الخمسين، جزيرة على شكل قلب، اسمها "بترا"، ثمنها 12.2 مليون جنيه إسترليني.

- أمل علم الدين: قدّمت لزوجها George Clooney هديّة ثمنها 3800 دولار أمريكي، وهي عبارة عن مجموعة من كؤوس الشراب.

- الأميرة الراحلة Diana: أوصت قبل وفاتها أن يُمنح إبنها الأمير Harry عند بلوغه سن الثلاثين 10 ملايين دولار من إرثها.

- Lady Gaga: قدّمت لخطيبها الممثل Taylor Kinney، في عيده الـ32، حقيبة ظهر من تصميم وتوقيع Damien Hirst، ثمنها 37.000 باوند، أي ما يعادل 55 ألف دولار أمريكي .

- Kanye West: قدّم لزوجته نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian كهدية زفاف، لوحةً فنيّة، هي عبارة عن رسمٍ لها وهي عارية.

- James Righton: قدّم للممثلة البريطانيّة Keira Knightley لمناسبة زواجهما شجرة زيتون معمّرة بقيمة 3000 جنيه استرليني، وحفر على جذع الشجرة أوّل حرفين من اسميهما مع تاريخ الزواج.

- French Montana: قدّم لحبيبته نجمة المجتمع الأمريكي Khloe Kardashian هديّة قيمّة هي عبارة عن سيّارة من نوع Wrangler Sahara Jeep، يبلغ ثمنها حوالي الـ 48 ألف دولار أمريكي.

Kanye يهدي Kim حقيبة مشوهة بقيمة آلاف الدولارات!