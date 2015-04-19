حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بسوهاج تستهدف 757 ألف طفل

بدأت اليوم مديرية الشئون الصحية بسوهاج، حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من عمر يوم حتى 5 سنوات، ولمدة 4 أيام على مستوى المحافظة، فى الفترة من 19 أبريل حتى 22 أبريل، حيث تقوم فرق التطعيم بأعمال التطعيم من بيت إلى بيت فى القرى والنجوع، أما فى المدن ستقوم الفرق بالمرور بالشوارع والنداء على السكان لتطعيم أطفالهم، بالإضافة لأعمال التطعيم بالوحدات الصحية المنتشرة بقرى المحافظة، ودور رعاية الطفل والمراكز الطبية الحضرية بالمدن، وذلك لتطعيم 757 ألف طفل.

صرح بذلك الدكتور محمد عبدالعال، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وأشار إلى أن إجمالى عدد الفرق التى تقوم بعملية التطعيم 2160 فرقة تستهدف كذلك 600 حضانة و84 سوق على مستوى المحافظة، كما أن عدد الوحدات ومكاتب الصحة بالمراكز والمدن بلغ 343 وحدة صحية، بالإضافة إلى التجمعات بالسكة الحديد والوافدين من خارج المحافظة.

ومن جانبه، ناشد وكيل وزارة الصحة جموع المواطنين من محافظة سوهاج ضرورة التعاون مع فرق التطعيم وتقديم أبنائهم للفرق لتطعيمهم خلال مدة الحملة.