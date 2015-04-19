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"تضامن المنيا" تحيل طلب تخصيص يوم للاحتفال بـ"عيد الأب" للوزيرة

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"تضامن المنيا" تحيل طلب تخصيص يوم للاحتفال بـ"عيد الأب" للوزيرة "تضامن المنيا" تحيل طلب تخصيص يوم للاحتفال بـ"عيد الأب" للوزيرة
أحالت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا الطلب المقدم من المواطن ياسر محمد عبد الوهاب، والذى يطالب فيه بتخصيص 19 فبراير ليكون للاحتفال بـ"عيد الأب" كل عام، إلى وزيرة التضامن، لمناقشة الموضوع ودراسته.

وأكد عادل أحمد، مدير إدارة التضامن بالمنيا، أن الإدارة ليس لديها مانع فى تخصيص ذلك اليوم ليحتفل فيه المصريون بعيد الأب، لما فى ذلك من أثر نفسى طيب لدى الشعب المصرى.

وكان ياسر عبد الوهاب قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، يطالبهما فيها بتحديد يوم 19 فبراير ليكون يوم الاحتفال بعيد الأب، وحددت المحكمة 19 مايو لنظر الدعوى.

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مصر 365