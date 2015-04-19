رئيس حى العامرية: شبكة كهرباء جديدة لإضاءة قرية البصرة

قام حى العامرية برئاسة اللواء خالد محيى الدين بالتنسيق مع شركة الكهرباء، حيث تم إضاءة 30 عمودا بقرية البصرة، بتركيب عدد 30 كشافا جديدا وشبكة وتوفير جميع مهمات الإضاءة.

وأكد رئيس الحى أن هناك شبكة كهرباء جديدة لقرية البصرة، وذلك فى إطار اهتمام محافظة الإسكندرية، بتحسين المرافق وعلى رأسها إضاءة الشوارع بالمناطق المظلمة.

من جهة أخرى، قام حى العامرية من خلال إدارة النظافة بالحى بالتوجه إلى شارع القسم وعزبة التفتيش، حيث تم رفع 4 نقلات بإجمالى 14 طنا من القمامة والمخلفات.

وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين ورفع شعار "حى العامرية خالى من القمامة".



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تركيب الكشافات الجديدة لإضاءة القرية



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شبكة كهرباء جديدة بقرية البصرة



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رئيس الحى يؤكد حرص المحافظة على رفع المعاناة عن المواطنين