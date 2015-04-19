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مرشحون يستغلون حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للدعاية الانتخابية بالإسكندرية

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مرشحون يستغلون حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للدعاية الانتخابية بالإسكندرية مرشحون يستغلون حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للدعاية الانتخابية بالإسكندرية
استغل عدد من المرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، الحملة القومية ضد شلل الأطفال التى تنطلق اليوم، وقاموا بتعليق لافتات تحمل عبارات تفيد برعايتهم للحملة واستغلال ذلك فى الدعاية الانتخابية لمجلس النواب.

من جانبه نفى الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، التنسيق مع أى من مرشحى مجلس الشعب فى الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن المعلومات الخاصة بالحملة سرية وتحرص المديرية على ذلك حتى لا يستغلها أحد فى أى دعاية انتخابية.

كما استنكرت حملة تمرد بالإسكندرية تلك الأفعال من بعض المرشحين، وقالت فى بيان صادر عن الحركة "نتابع استراتيجية وزارة الصحة فى تطوير الخدمات الصحية بالإسكندرية كرفع كفاءة مراكز العلاج والمتابعة المستمرة للمستشفيات ونرفض ما يقوم به المرشحون.

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