وكيل "أوقاف" المنوفية ردا على إعلان "الكهرباء" فصل التيار: "المروحة شغالة"

نفى محمد نور وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، قطع التيار الكهربائى عن مبنى المديرية.

وقال محمد نور وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية تعقيبا على قرار المهندس محمد عسل وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة بفصل التيار الكهربى عن المكاتب الإدارية بمديرية الأوقاف بمدينة شبين الكوم، لعدم قيام مسؤولى المديرية بسداد 2 مليون جنيه مديونيات لصالح الكهرباء "اسألوا وكيل وزارة الكهرباء فصل التيار ليه وعلى فكرة أنا عندى كهرباء والمروحة شغالة".

- كهرباء المنوفية: فصل التيار عن مديرية الأوقاف لعدم سداد 2 مليون جنيه

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