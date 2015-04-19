محافظ الإسماعيلية يعتمد 15 مليون جنيه لتطوير مجمع التأمين الصحى

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على ضرورة تطوير ورفع مستوى الأداء لكافة الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم للمواطنين من خلال مجمع التأمين الصحى بالمحافظة.

وأشار إلى ضرورة الالتزام من جميع القائمين على العمل بقطاع التأمين الصحى بحسن معاملة المرضى والمترددين على عيادات وأقسام المجمع، مؤكدًا أن الحصول على العلاج والدواء حق أصيل لكل مواطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة والدكتور أشرف عبد العزيز القط المدير العام لمجمع التأمين الصحى بالإسماعيلية والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث.

>واستعرض محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع عددًا من المشكلات والقضايا المتعلقة بالخدمة الصحية والعلاجية بالمجمع والموقف العام لمستوى الأداء داخل أقسام المجمع.

وأشار الدكتور أشرف عبد العزيز القط مدير المجمع إلى أنه من المقرر طرح مستشفى التأمين الصحى خلال الشهر القادم فى مناقصة عامة لبدء تنفيذ خطة التطوير الشامل، ورفع الكفاءة والتى تشمل مضاعفة عدد الأسرة من 53 سريرا إلى 120 سريرا وتدعيم المستشفى بعدد 20 ماكينة غسيل كلوى وعدد 12 حضانة أطفال و10 آسرة عناية مركزة باعتمادات مالية وقدرها 15 مليون جنيه خلال العام المالى 2015/2016.