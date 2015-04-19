أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسماعيلية يعتمد 15 مليون جنيه لتطوير مجمع التأمين الصحى

Google+ Print
محافظ الإسماعيلية يعتمد 15 مليون جنيه لتطوير مجمع التأمين الصحى محافظ الإسماعيلية يعتمد 15 مليون جنيه لتطوير مجمع التأمين الصحى
أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على ضرورة تطوير ورفع مستوى الأداء لكافة الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم للمواطنين من خلال مجمع التأمين الصحى بالمحافظة.

وأشار إلى ضرورة الالتزام من جميع القائمين على العمل بقطاع التأمين الصحى بحسن معاملة المرضى والمترددين على عيادات وأقسام المجمع، مؤكدًا أن الحصول على العلاج والدواء حق أصيل لكل مواطن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة والدكتور أشرف عبد العزيز القط المدير العام لمجمع التأمين الصحى بالإسماعيلية والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث.
>واستعرض محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع عددًا من المشكلات والقضايا المتعلقة بالخدمة الصحية والعلاجية بالمجمع والموقف العام لمستوى الأداء داخل أقسام المجمع.

وأشار الدكتور أشرف عبد العزيز القط مدير المجمع إلى أنه من المقرر طرح مستشفى التأمين الصحى خلال الشهر القادم فى مناقصة عامة لبدء تنفيذ خطة التطوير الشامل، ورفع الكفاءة والتى تشمل مضاعفة عدد الأسرة من 53 سريرا إلى 120 سريرا وتدعيم المستشفى بعدد 20 ماكينة غسيل كلوى وعدد 12 حضانة أطفال و10 آسرة عناية مركزة باعتمادات مالية وقدرها 15 مليون جنيه خلال العام المالى 2015/2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365