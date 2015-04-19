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محافظ الإسماعيلية يستقبل أعضاء القافلة الشاملة لكليات جامعة القاهرة

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استقبل اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية ظهر اليوم، وفدًا من أعضاء القافلة الشاملة لكليات جامعة القاهرة.
>المحافظ أثناء المؤتمر -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ أثناء المؤتمر


>وشارك فى القافلة عدد 13 كلية ومعهد خلال زيارتهم لمحافظة الإسماعيلية، ومشروع محور قناة السويس، والتى تأتى فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة لنشر ثقافة القوافل الشاملة لتقديم خدمة متكاملة للمجتمع تحت رعاية الأستاذ الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور جمال عبد الناصر مدبولى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنسيق كلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة، بإشراف الدكتورة سماح حسنى نجيب مدير إدارة المشروعات بالكلية.

وتهدف القافلة إلى تقديم خدمة شاملة إلى جانب الخدمات العلاجية والطبية وزيارة المستشفى العام وواحدة من النقاط البيطرية بالإسماعيلية، بالإضافة إلى عقد ندوات للعاملين بمشروع قناة السويس الجديدة وزيارة الموقع وندوات توعية للوقاية من مخاطر أشعة الشمس.
>أعضاء قافلة جامعة القاهرة -اليوم السابع -4 -2015
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أعضاء قافلة جامعة القاهرة


>كما تهدف القافلة إلى التعرف على احتياجات المحافظة والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والموارد المتاحة وعناصر الثروات الطبيعية وكيفية استثمارها الاستثمار الأمثل، والمشاركة فى وضع الرؤى الاستراتيجية والمستقبلية للمحافظة من أجل تحقيق التنمية الشاملة بمختلف محاورها.
>جانب آخر من المشاركين بالقافلة -اليوم السابع -4 -2015
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جانب آخر من المشاركين بالقافلة


>وقد عقد محافظ الإسماعيلية مؤتمرا موسعا مع أعضاء الوفد الزائر بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد، والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة، ومحمد رمضان رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ومديرى مديريات الزراعة والتموين وشئون البيئة.

المحافظ يتحدث إلى أعضاء القافلة -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يتحدث إلى أعضاء القافلة


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