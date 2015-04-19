فضائح: صور نجمات خسرن رشاقتهن

" الوزن الزائد" مشكلة تعاني منها النساء، فتجعلهن يتمثلن بالنجمات للحصول على الجسم المثالي. بعيداً عن الأسباب الصحية، أصبحت النحافة موضة، إذ يُعتبر الوزن الزائد غير مناسب لصيحات الجمال. لكن ما لا تعرفه النساء أنّ النجمات أيضاً يعانين من مشكلة الوزن الزائد مع التقدّم في السن. وبالرغم من أنهن يحاولن إخفاء ذلك بفوتوشوب الصور، يبقى الفرق واضحاً.

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إليك ـ بالصور ـ نجمات عُرفن برشاقتهن، ثمّ اكتسبن فجأة وزناً كبيراً، لكنّهن حافظن على جمالهن.



Britney Spears: عرفت برشاقتها وبارتدائها ملابس جريئة، في أغلب الأحيان. وفجأة، في عام 2009، بدأت ملامح البدانة تظهر عليها، حيث بدا بطنها مترهلاً وصدرها كبيراً، حتى أن إطلالاتها اختلفت عمّا كانت عليه.



Pink: لم تحتَج هذه النجمة سوى لسنتين لتفقد كلّ رشاقتها. بعد أن كانت ترتدي ملابس تُظهر تقاسيم معدتها، ها هي تظهر مؤخّراً بفساتين طويلة لتخفي كلّ العيوب.



Kirstie Alley: تخطت البدانة شكل الجسم، إذ ظهرت على وجه هذه النجمة، التي أصبحت تُعرف بصاحبة الذقن المتدلي بعد أن كانت من أجرأ الممثلات.



Jessica Simpson: فاجأت جمهورها ما بين 2005 و 2011، حيث تحوّلت إلى امرأة أخرى.



Janet Jackson: بعد كلّ الصور الإباحية التي تبرز مفاتن هذه النجمة، ها هي اليوم مع تقدّمها في السنّ تحاول تقبّل شكل جسمها بارتداء الملابس المناسبة لها.



Raven Symone: فقدت كلّ ملامحها الجميلة بعد أن زاد وزنها.



Hillary Duff: بعد أن خسرت رشاقتها، عمدت هذه النجمة إلى تكبيرصدرها عام 2012.

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