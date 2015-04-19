7 خطوات جديدة للمكياج الطبيعي

هناك بعض الأوقات التي لا تحتاجين فيها إلى وضع المكياج بقدر ما تحتاجين إلى بشرة مشرقة ورائعة دائماً؛ لذا فعليك محاولة الحفاظ على بشرتك نضرةً ورائعةً مع لمسات خفيفة جداً من المكياج.

وقد اشتهرت هذه الطريقة بين نجمات هوليوود في الآونة الأخيرة، فاقتصر مكياجهنّ على اللمسات الخفيفة وذلك لزيادة إشراقة البشرة وجاذبيتها.

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وللحصول على هذه النظرة الجذابة المشرقة عليك القيام بهذه الخطوات الأساسية:

1. عليك التركيز على تقشير وترطيب البشرة قبل البدء في وضع المكياج للحصول على بشرة نظيفة ونضرة.

2. ضعي الكريم المرطب قبل البدء في وضع الماكياج فهو يساعد من تخفيف تجاعيد البشرة ويساعد في الحفاظ على رطوبتها؛ فترطيب البشرة يضمن لك نظرةً طبيعيةً ومشرقةً.

3. وإذا كنت تريدين البساطة في مكياجك فيمكنك استخدام كريم الإخفاء على بعض المناطق كمنطقة تحت العين، وحول الشفاه مع الابتعاد عن وضع كريم الأساس؛ أما إذا كنت تفضلين وضع الأساس قبل تطبيق المكياج فيمكنك وضع القليل منه، ويمكنك استبداله بكريم BB المناسب لبشرتك.

4. ضعي أحمر الخدود المناسب للون بشرتك وتمسكي بالألوان القريبة من لون بشرتك، فالخدود الوردية هي أكثر الألوان مناسبة لكافة ألوان البشرة لنضارتها.

5. البساطة والأناقة في مكياج العين هي الأفضل. يمكنك وضع لمسه رقيقة من الكحل داخل العين مع وضع طبقة واحدة من الماسكارا، كما يمكنك استخدام الماسكارا البني بدلاً من السوداء لنظرة مثالية لعينيك.

6. وإذا كنت تفضلين وضع ظلال العيون فاحرصي على وضع كريم مرطب قبل وضعها لتبدو بمظهر طبيعي.

7. وأخيراً ضعي أحمر الشفاه القريب من لون شفتيك، كما يفضل وضع بلسم الشفاه بدلًا من أحمر الشفاه لمظهر أكثر نعومةً وطبيعيةً.

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