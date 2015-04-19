مستشار رفسنجانى: لا علاقة للحكومة السعودية بحادث المعتمرين بجدة

قال غلام على رجائى مستشار هاشمى رفسنجانى رئيس تشخيص مصلحة النظام، إن الحادث الذى وقع لشابين من المعتمرين الإيرانيين فى مطار جدة، لا علاقة له بالحكومة السعودية

وصرح مستشار هاشمى رفسنجانى لوكالة أنباء "فارس الإيرانية، بأن ما حدث فى مطار جدة مدان، وإن الحكومة الإيرانية اتخذت موقفا تجاه القضية، مؤكدا أن المسيئين كانا عنصرين من أمن المطار ولا علاقة للحكومة السعودية بهذا الأمر.

يذكر أن الحكومة السعودية أعلنت فتح تحقيق بحادثة وقع لشابين إيرانيين فى مطار جدة، بعد مطالبات المسئولين والبرلمان الإيرانى، وإعلان وزير الثقافة تعليق رحلات العمرة، وتسيير رحلات لإعادة المعتمرين الإيرانيين من الأراضى السعودية على خلفية الحادث.