بالصور.. مركز إعلام زفتى بالغربية يدشن مبادرة "أجمل شارع"

دشن مركز إعلام زفتى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مجلس مدينة ومركز شباب زفتى، وعدد من طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، والجمعيات الأهلية، مبادرة بعنوان "أجمل شارع " صباح يوم الأحد، لدهان الأرصفة وتقليم الأشجار بشارع الجيش بزفتى بمحافظة الغربية.

واستهدفت المبادرة نشر الوعى البيئى، ونشر ثقافة العمل التطوعى بين فئات المجتمع المختلفة.

وشارك مجلس المدينة بمجموعة من العاملين بالمجلس "تحسين وشئون البيئة" والمعدات اللازمة، وتم دهان وطلاء الشارع، وتقليم وتهذيب الأشجار وتوزيع مطبوعات خاصة بعنوان "المحافظة على البيئة مسئولية مجتمعية" على المارة وأصحاب المحلات بالشارع.

وتوجه الوفد المشارك فى المبادرة لزيارة الإخوة المسيحيين بكنيسة أبو سيفين بزفتى وتهنئتهم بعيد القيامة المجيد.

شارك فى المبادرة اللواء أيمن سيف النصر، رئيس مركز ومدينة زفتى، وخالد العنترى، نائب رئيس مركز ومدينة زفتى، وعادل نصر مساعد رئيس المدينة لشئون البيئة، وتامر الشحات، مدرس بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، ورمزى الحسنين يوسف، كبير أخصائى الإعلام، وعدد من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية.



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رئيس مدينة زفتى يشارك فى حملة تنظيف الشوارع



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جانب من الحملة



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رئيس المدينة ومنسقو الحملة فى زيارة للأقباط بكنيسة أبو سيفين



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جانب من طلاء ودهان الأرصفة