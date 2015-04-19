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محافظ سوهاج: إزالة 46 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ6 مراكز

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محافظ سوهاج: إزالة 46 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ6 مراكز محافظ سوهاج: إزالة 46 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ6 مراكز
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له، أن الوحدات المحلية لمراكز طما والمنشأة وجهينة وأخميم والمراغة ودار السلام تحت إشراف المهندسة أحلام أحمد السيد سكرتير عام المحافظة، وبالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة، وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية، قامت بعمل حملات مكبرة، أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 46 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية وأملاك الرى.

وتمت إزالة عدد 12 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية ناحية مركز طما، وإزالة عدد 10 حالات ناحية مركز المنشاة، وكذلك إزالة عدد 9 حالات تعدٍّ ناحية مركز جهينة، كما تمت إزالة عدد 9 حالات ناحية مركز أخميم وعدد 5 حالات ناحية مركز المراغة، وإزالة حالة تعدٍّ على أملاك رى ناحية مرك دار السلام .

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج، وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة .

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مصر 365