تشيتشاريتو: طلبت الفرصة وردي كان في الملعب

(إفي): أكد المكسيكي خافيير هرنانديز "تشيشاريتو" مهاجم ريال مدريد الإسباني أنه طلب فرصة للعب وكان عند حسن الظن أمام مالاجا.

وشارك تشيشاريتو منذ الدقيقة الرابعة من مباراة الجولة 33 من الليجا، التي انتهت بفوز الريال 3-1 ، بعد تغيير اضطراري بخروج الويلزي المصاب جاريث بيل.

وقدم تشيتشاريتو مستوى متميزا خلال اللقاء، وصنع الهدف الثالث للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعقب اللقاء صرح تشيتشاريتو "جميعنا قدمنا مباراة جيدة، من المحزن إصابة أي زميل بالفريق، لكنني أحاول دوما أن أنتهز الفرص، حتى ولو قليلة، أحب أن يكون ردي في الملعب".

واعترف المكسيكي الدولي بأن الفريق يشعر بالقلق بعد إصابة جاريث بيل والنجم الكرواتي لوكا مودريتش، متمنيا أن يكون التشخيص إيجابيا.

وشدد تشيتشاريتو على أنه يسعى لتجنب إثارة أي مشكلة، والتعامل باحترافية والاجهاد في العمل.

وأشار الى أن الريال سيلعب على بطولة أثناء مواجهة الدربي يوم الاربعاء امام أتليتكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعقد الأمور في الليجا.

ويتأخر الريال عن برشلونة متصدر الليجا بنقطتين قبل ست جولات على النهاية، فيما تعادل سلبيا خارج ملعبه امام أتليتكو في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.