إياراميندي: مستعد لتعويض مودريتش

(إفي): أكد لاعب الوسط الإسباني أسيير إياراميندي استعداده لخلافة النجم الكرواتي لوكا مودريتش في مواجهة الدربي امام أتليتكو في حال حرمت الإصابة الأخير من اللعب يوم الاربعاء المقبل.

وتعرض مودريتش لإصابة بإلتواء في الركبة اليمنى خلال مباراة مالاجا، وسط توقعات بغيابه عن الملاعب لمدة تصل لستة أسابيع، ما يعني انتهاء الموسم تقريبا بالنسبة له.

وصرح إياراميندي عقب اللقاء "سنرى كيف ستكون نتائج الفحوص، لا أحد يعرف إن كان سيشارك أم لا، أنا مستعد لتعويضه، أتدرب كل يوم لأصل لقمة مستواي، وجاهز للعب متى طلبني المدرب، رغم أنني لا أشارك كثيرا، أتمنى ألا تكون إصابة لوكا خطيرة".

واعترف إيارا بأن مودريتش بجانب النجم الويلزي جاريث بيل ليسا في حالة جيدة ويتألمان بسبب الإصابات، متمنيا أن يعودا للعب في أقرب وقت.

وسيستقبل الريال يوم الاربعاء في سانتياجو برنابيو غريمه أتليتكو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهى لقاء الذهاب في فيسنتي كالديرون بالتعادل السلبي.

وأبدى إياراميندي رغبته في الاسمرار مع الفريق الملكي مستقبلا، رغم اعترافه بأنه وجد صعوبة في التأقلم.