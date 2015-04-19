أليجري عن تيفيز: طبيعي أن يرغب في العودة لبلاده

أكد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس أن رغبة مهاجم الفريق كارلوس تيفيز في العودة للعب في الأرجنتين مرة أخرى هي أمر طبيعي بسبب حنينه لوطنه.

وأشار أليجري إلى أن تيفيز يصب كامل تركيزه حاليا مع يوفنتوس في موسم رائع للفريق ينافس فيه على البطولات الثلاث، الدوري، كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.

وسجل تيفيز هدف فريقه الأول في مرمى لاتسيو يوم السبت في فوز يوفنتوس 2-0 بالجولة 31 من الدوري.

قال المدرب الإيطالي عقب المباراة للصحفيين:"الحنين للوطن أمر طبيعي".

وأضاف "أشعر به أحيانا وأنا بعيد عن ليفورنو.. تخيل ما مدى بعد تيفيز عن بلده الأرجنتين".

وأردف "نحن نفكر فقط في بطولة الدوري، الكأس ودوري الأبطال.. تيفيز يقدم عمل ممتاز مع الفريق".

وبعد يوفنتوس يوم السبت وسع الفارق في صدارة البطولة إلى 15 نقطة مع وصيفه لاتسيو ويستعد لخوض مباراة الإياب من دور الـ8 لدوري الأبطال الأربعاء المقبل أمام موناكو بعد انتصاره ذهابا 1-0.