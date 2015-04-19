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لو ضرس العقل بيوجعك.. اعرف السبب وطرق التخلص من الألم

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لو ضرس العقل بيوجعك.. اعرف السبب وطرق التخلص من الألم لو ضرس العقل بيوجعك.. اعرف السبب وطرق التخلص من الألم
ضرس العقل أحد ضروس الفم التى يصاحب ظهورها مشاكل عديدة للأشخاص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة أهمها صغر حجم الفك.

ضرس العقل
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>قال الدكتور محمد عماد، استشارى تجميل الأسنان، وعضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان: "ضرس العقل آخر الضروس ظهورًا بالفم حيث يبدأ بروزه فى مرحلة متأخرة عند عمر 18 حتى 29 عامًا، فى صورة أربعة ضروس عند نهاية كل فك العلوى والسلفى، والذى يكون فى بعض الحالات مدفون داخل الفك.

أهم أسباب الألم ضرس العقل ومشاكله
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>وأشار د. عماد قائلا: "عادة يصاحب ظهور ضرس العقل شعور الأشخاص ببعض الألم ذلك نتيجة صغر حجم الفك وعدم وجود مكان لبروز الضرس ما يجعله يضغط على عظام الفك وأعصاب الضروس المجاورة وبالتالى يسبب الألم".

طرق علاج ضرس العقل
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>ويتابع د. عماد قائلاً: "علاج ضرس العقل المدفون بالفك وأحيانًا باللثة يكون بإزالة الجزء المغطى لضرس من اللثة ما يسهل خروجه، وذلك بواسطة الليزر ويتم بدون جراحة أونزيف، كما فى حالة وجود الضرس مدفون تحت عظام الفك وعدم وجود مكان لخروجه ويكون الحل الوحيد جراحة صغيرة لإزالته.

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