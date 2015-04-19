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تعرفى على أهم الفحوص التى يجب إجراؤها أثناء الحمل وأهميتها

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تعرفى على أهم الفحوص التى يجب إجراؤها أثناء الحمل وأهميتها تعرفى على أهم الفحوص التى يجب إجراؤها أثناء الحمل وأهميتها
المتابعة الطبيبة بصورة دورية للحامل لها أهمية كبرى للحفاظ على صحتها وصحة الجنين وإجراء الفحوص الطبيبة اللازمة.

المتابعة الطبية الدورية للحامل


>قال الدكتور عمرو حسن استشارى أمراض النساء والتوليد، إنه يجب على الحامل الذهاب للطبيب أول 6 شهور من الحمل بمعدل كل 6 أسابيع على أن تكون كل أسبوعين عند بداية الشهر السابع والثامن وكل أسبوع عند الشهر التاسع لقياس ضغط الدم والوزن.

أهمية المتابعة الطبيبة الدورية للحامل


>ويستكمل د.عمرو قائلا: "كثير من النساء الحوامل يجهلن أهمية المتابعة الدورية للحمل تحت إشراف الطبيب المعالج، مؤكدًا أهمية هذه المتابعة للأسباب التالية":
>1)يتم سؤال المرأة بعض الأسئلة عن التاريخ المرضى للعائلة الخاص بالحمل والولادة.
>2)معرفة الحالة الصحية للمرأة إذا كانت تعانى من أمراض مزمنة مثل الضغط السكر القلب.
>3)هل سبق وتم إجراء عملية جراحية من قبل الحمل ونتج عنها تعرضها لمضاعفات خاصة بالتخدير أو بالجراحة نفسها.
>4)أهمية أجراء بعض الفحوص الطبيبة مثل السونار بالموجات الفوق صوتية الذى يتم من خلاله تحديد ميعاد الولادة والاطمئنان فى حمل جنين واحد أم توأم.

5) عند الأسبوع الخامس يجب إجراء أشعة تليفزيونية للاطمئنان على ما إذا كان الحمل خارج الرحم أم داخل الرحم.
>6) تحليل صورة الدم وفصيلة الدم وبول وظائف الكبد والكلى.
>7)الأسبوع 11 أو 13 يجب عمل سونار لفحص الشفافية للاطمئنان من عدم وجود بعض التشوهات بالجنين والتأكد من عدم الحمل بطفل منغولى.
>8)الأسبوع 22 إلى 24 يتم عمل فحص سونار ثلاثى الأبعاد للاطمئنان على اكتمال أعضاء الطفل وسلامتها نظرًا لأن فى ذلك التوقيت يجب اكتمال أعضاء الجنين.
>9)الأسبوع 27 بداية أول الشهر السابع إعادة تحليل الدم والبول والسكر للاطمئنان على عدم احتمالية الإصابة بسكر الحمل أو الأنيميا نظرًا لأنها أكثر فترة تصاب الحامل فيها بسكر الحمل والأنيميا.
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