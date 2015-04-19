إحالة أوراق 11 متهمًا بـ “مذبحة بورسعيد” للمفتي و30 مايو الحكم النهائي.. وحظر النشر بالقضية

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد، احالة اوراق 11 متهما الى فضيلة مفتى الجمهورية لابداء الراى الشرعى بشان اعدامهم , في إعادة محاكمة 73 متهما من بينهم 9 قيادات أمنية مديرية أمن بورسعيد، و3 من مسئولي النادي المصري، المتهمين بقتل 74 من التراس النادى الأهلي عقب نهاية مبارة الدورى عام 2012, وحددت المحكمة جلسة 30 مايو للنطق بالحكم عليهم وعلى باقى المتهمين.

اعتلت المحكمة المنصة ورددت الآية الكريمة “من يتقى الله يجعل له مخرجًا” لآخر الآية الكريمة وأنه بعد الاطلاع والمداولة، أولا سرعة إلقاء القبض على حسن الفقى ورامى مصطفى المالكى ومحمد هانى محمد صبحى ومحمد السعيد مبارك وأحمد محمد على رجب وعادل حسنى حاحة , ومحمود على عبد الرحمن صالح، وحبسهم على ذمة القضية.

وثانيًا : حظر النشر بالقضية فى جميع وسائل الإعلام حتى صدور الحكم وعلى النيابة العامة اتخاد الإجراءات.

وثالثًا : إرسال أوراق القضية لفضيلة مفتى الجمهورية بالنسبة للمتهمين “السيد الدنف ومحمد رشاد وشهرته قوطة الشيطان ومحمد مصطفى مناديلو والسيد حسيبه ومحمد عادل حمص واحمد فتحى احمد فتحى الموقة ومحمد البغدادةى وشهلاته الماندو ومحمود على”, حددت جلسة 30 مايو للنطق بالحكم.

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قررات تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم لإتمام المداولة وإصدار القرار وذلك بعد إنتهاء المحكمة من سماع مرافعة الدفاع.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي ”الألتراس” انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.