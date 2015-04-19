ضبط نادى صحى صينى يدار للأعمال المنافية للآداب بالمعادى

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء مجدى موسى مدير الإدارة من ضبط نادى صحى، يديره 6 صنيين الجنسية منهم 5 فتيات، يقومون بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الزبائن رواد النادى مقابل فائدة مالية بالمعادى.

كانت وردت معلومات للواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى بالإدارة، تفيد بوجود مجموعة من الصينيين يديرون "نادى صحى" لعمل "المساج"، بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع رواد النادى مقابل زيادة فى تسعيرة جلسة " المساج" بالنادى.

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات حول تلك الوقائع بمعرفة العقيد إبراهيم الطويل، تم التأكد من صحة الوقائع، فخرجت قوة أمنية على رأسها العقيد عصام أبو عرب، والمقدم إيهاب توفيق والمقدم وليد طراف والمقدم حسن النجار والمقدم تامر فاروق، وتم ضبط 5 فتيات ورجلين بينهم صاحب النادى الصحى وآخر معاون له، وتم ضبط موظف حسابات أثناء ممارسة الجنس مع فتاة من النادى.

تم التحفظ على 5 آلاف جنيه و9 هواتف محمولة وأدوية جنسية وكمبيوتر يحوى أفلاما إباحية، وملابس داخلية وخارجية خاصة بالمتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأرسلت المتهمات إلى النيابة للتحقيق.

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