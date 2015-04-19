بدء جلسة إعادة محاكمة 16 متهما فى "أحداث مجلس الوزراء"

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة 16 متهماً بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس، ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم سماع مرافعة الدفاع فى القضية.

يشار إلى أن محكمة الجنايات قضت من قبل بمعاقبة 229 متهمًا غيابيًا بالسجن المؤبد، إلى جانب معاقبة 39 متهمًا "أحداث" بالسجن لمدة عشر سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه، وقام 16 متهما من المحكوم ضدهم بالمؤبد غيابياً، بعمل إجراءات إعادة محاكمتهم أمام هيئة محكمة الجنايات، بعد تسليم أنفسهم.

ويواجه المتهمون جرائم تضمنت بأنهم فى شهر ديسمبر لعام 2011 اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين، فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى.