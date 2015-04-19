القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بقنا

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم قنا، برئاسة المقدم حسن حافظ، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا، إخطارا من العميد أسامة عايش مدير المباحث الجنائية، بضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقه الدرجات البخارية، والذى ضم كلا من محمود ع ع 18 سنة ومقيم مركز قوص وأحمد ع ا 20 سنة ومقيم مركز قوص والمتهمين فى ارتكاب 8 وقائع سرقة دراجات بخارية بأسلوب قطع الأسلاك والمفتاح المصطنع، تم بإرشاد المتهمين ضبط الدراجات البخارية المبلغ بسرقتها. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

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