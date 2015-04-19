القبض على 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بجبل أسيوط

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز أسيوط القبض على ٤ أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بجبل أسيوط وبحوزتهم أدوات التنقيب.

كان اللواء عبد العظيم نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط من ضبط كل من" عثمان محمد مقاول" و"مينا رأفت سعد" 28 سنة عامل مقيمين الإسكندرية، و"شحاتة عبدالرؤوف عبدالنبى" 49 سنة عامل ومقيم الزرابى أبو تيج، و"عبدالرحمن محمود فتح الباب" 49 سنة عامل ومقيم سوهاج، وذلك أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة جبلية زمام قرية الزاوية دائرة مركز أسيوط وبحوزتهم أدوات التنقيب، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.