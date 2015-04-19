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خبير أرشيف عربي يُقدّم دورات لموظفي حكومة الشارقة

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خبير أرشيف عربي يُقدّم دورات لموظفي حكومة الشارقة خبير أرشيف عربي يُقدّم دورات لموظفي حكومة الشارقة

يستضيف مركز الشارقة للوثائق والبحوث خبير الأرشيف العربي الدكتور المنصف الفخفاخ هذا الأسبوع لتقديم عدد من الدورات لموظفي حكومة الشارقة. ورحب صلاح سالم المحمود مدير عام المركز بالخبير الفخفاخ مقدرا دوره وما يتمتع به من خبرة طويلة في مجال العمل الأرشيفي العالمي علاوة على جهده في تأسيس ومتابعة المراكز الأرشيفية المتخصصة وإسهاماته المقدرة وإنتاجه العلمي البارز.

ولفت إلى أن العنصر البشري يمثل أولوية في منظومة أعمالنا من خلال حرصنا على تأهيله بكافة الخبرات التي تمكنه من الاطلاع على التجارب الارشيفية المتقدمة والتي تمثل غاية في فهم هذا المجال بمختلف تفاصيله وعلومه.

 وبين أن التأهيل والتدريب والتطوير يمثل وتيرة متواصلة لمركز الشارقة للوثائق والبحوث في تمكين موارده البشرية من الاطلاع على أفضل الخبرات في العلوم الارشيفية وبيان الجديد لاسيما من خلال استضافة المتخصصين والباحثين وأصحاب الخبرات العالمية وبالتالي تحقيق أعلى استفادة ممكنة لكافة كوادرنا العاملة في مجال التوثيق.

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