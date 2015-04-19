أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

«الإمارات للتميز الحكومي» يتبنى الجيل الرابع للمنظومة

Google+ Print
«الإمارات للتميز الحكومي» يتبنى الجيل الرابع للمنظومة «الإمارات للتميز الحكومي» يتبنى الجيل الرابع للمنظومة

تبنى مجلس الإمارات للتميز الحكومي، مضامين وأهداف الجيل الرابع لمنظومة التميز الحكومي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً، باعتبارها مرجعية لعمل كافة برامج التميز الحكومي بالدولة، ما يسهم بتعزيز نهج التميز وترسيخه كثقافة وطنية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وكافة المتعاملين مع الجهات الحكومية.

واعتمد المجلس مؤخراً الموقع الإلكتروني https://www.egec.gov.ae الذي سيتم إطلاقه قريباً.

مرحلة جديدة

وأكدت عهود الرومي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، خلال مشاركتها في الاجتماع، أن مسيرة التميز في العمل الحكومي، تنتقل اليوم إلى مرحلة جديدة، عنوانها التميز القائم على النتائج المحققة كأساس للتميز في الخدمات الحكومية، وأن هذه المرحلة تأتي تتويجاً لسلسلة المراحل الناجحة التي شهدتها مسيرة التميز في الإمارات.

وقالت الرومي، إن الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤسس لبداية مرحلة جديدة في مجال العمل الحكومي، عنوانها التميز القائم على الابتكار، حيث تهدف المنظومة للارتقاء بالعمل الحكومي، على أسس ومعايير مبتكرة، ما يتطلب منا جميعاً توحيد الجهود وتضافرها، والعمل معاً بروح الفريق الواحد.

وحضر اجتماع مجلس الإمارات للتميز الحكومي، الذي عقد بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بدبي، عبد الله بن طوق المدير التنفيذي لقطاع التميز والريادة المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، ود. محمد عبد اللطيف مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، وسلطان الرميثي منسق عام برنامج عجمان للتميز، وكل من الدكتور زياد الكحلوت مستشار الجودة والتميز، والمهندس أسامة حماد استشاري أول ممثلين عن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ومحمد النقي مدير إدارة برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.

مضاعفة الجهود

وأكد عبد الله بن طوق، أن تبني مجلس الإمارات للتميز الحكومي للجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي، كنموذج عمل، يشكل حافزاً لمضاعفة الجهود والتنسيق المتواصل وتبادل المعرفة حول التجارب الناجحة، حتى نتمكن من مواجهة هذا التحدي، والارتقاء بالعمل والخدمات الحكومية، وتطويرها بما يخدم المتعاملين، ويحقق رضاهم كأساس للتميز في الخدمات الحكومية.

وأوضح بن طوق، أن أعضاء مجلس الإمارات للتميز الحكومي، أشادوا بالفكر الجديد الذي بنيت على أساسه منظومة التميز الحكومي، والذي يراعي متطلبات العمل الحكومي، وتعمل على تعزيز نهج التميز وترسيخه كثقافة وطنية، ما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين وكافة المتعاملين مع الجهات الحكومية.

هوية مؤسسية

قال بن طوق إن مجلس الإمارات للتميز الحكومي، اعتمد خلال اجتماعه، الموقع الإلكتروني https://www.egec.gov.ae، الذي سيتم إطلاقه قريباً لتجسيد الهوية المؤسسية للمجلس.

كما بحث الاجتماع مبادرات وخطط العمل لعام 2015 الجاري، وأكد على أهمية تفعيل آليات التعاون بين جميع برامج التميز، وعملها بروح الفريق تحت المظلة الوطنية لتحقيق أهداف المجلس في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، كوجهة رئيسة لأفضل الممارسات في مجال العمل الحكومي، وترفد جهود في سعيها لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وتعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة