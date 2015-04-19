«الإمارات للتميز الحكومي» يتبنى الجيل الرابع للمنظومة

تبنى مجلس الإمارات للتميز الحكومي، مضامين وأهداف الجيل الرابع لمنظومة التميز الحكومي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً، باعتبارها مرجعية لعمل كافة برامج التميز الحكومي بالدولة، ما يسهم بتعزيز نهج التميز وترسيخه كثقافة وطنية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وكافة المتعاملين مع الجهات الحكومية.

واعتمد المجلس مؤخراً الموقع الإلكتروني https://www.egec.gov.ae الذي سيتم إطلاقه قريباً.

مرحلة جديدة

وأكدت عهود الرومي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، خلال مشاركتها في الاجتماع، أن مسيرة التميز في العمل الحكومي، تنتقل اليوم إلى مرحلة جديدة، عنوانها التميز القائم على النتائج المحققة كأساس للتميز في الخدمات الحكومية، وأن هذه المرحلة تأتي تتويجاً لسلسلة المراحل الناجحة التي شهدتها مسيرة التميز في الإمارات.

وقالت الرومي، إن الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤسس لبداية مرحلة جديدة في مجال العمل الحكومي، عنوانها التميز القائم على الابتكار، حيث تهدف المنظومة للارتقاء بالعمل الحكومي، على أسس ومعايير مبتكرة، ما يتطلب منا جميعاً توحيد الجهود وتضافرها، والعمل معاً بروح الفريق الواحد.

وحضر اجتماع مجلس الإمارات للتميز الحكومي، الذي عقد بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بدبي، عبد الله بن طوق المدير التنفيذي لقطاع التميز والريادة المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، ود. محمد عبد اللطيف مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، وسلطان الرميثي منسق عام برنامج عجمان للتميز، وكل من الدكتور زياد الكحلوت مستشار الجودة والتميز، والمهندس أسامة حماد استشاري أول ممثلين عن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ومحمد النقي مدير إدارة برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.

مضاعفة الجهود

وأكد عبد الله بن طوق، أن تبني مجلس الإمارات للتميز الحكومي للجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي، كنموذج عمل، يشكل حافزاً لمضاعفة الجهود والتنسيق المتواصل وتبادل المعرفة حول التجارب الناجحة، حتى نتمكن من مواجهة هذا التحدي، والارتقاء بالعمل والخدمات الحكومية، وتطويرها بما يخدم المتعاملين، ويحقق رضاهم كأساس للتميز في الخدمات الحكومية.

وأوضح بن طوق، أن أعضاء مجلس الإمارات للتميز الحكومي، أشادوا بالفكر الجديد الذي بنيت على أساسه منظومة التميز الحكومي، والذي يراعي متطلبات العمل الحكومي، وتعمل على تعزيز نهج التميز وترسيخه كثقافة وطنية، ما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين وكافة المتعاملين مع الجهات الحكومية.

هوية مؤسسية

قال بن طوق إن مجلس الإمارات للتميز الحكومي، اعتمد خلال اجتماعه، الموقع الإلكتروني https://www.egec.gov.ae، الذي سيتم إطلاقه قريباً لتجسيد الهوية المؤسسية للمجلس.

كما بحث الاجتماع مبادرات وخطط العمل لعام 2015 الجاري، وأكد على أهمية تفعيل آليات التعاون بين جميع برامج التميز، وعملها بروح الفريق تحت المظلة الوطنية لتحقيق أهداف المجلس في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، كوجهة رئيسة لأفضل الممارسات في مجال العمل الحكومي، وترفد جهود الحكومة في سعيها لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وتعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.