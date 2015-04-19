وصول هيئة المحاكمة والمتهمين فى قضية مذبحة استاد بورسعيد

وصلت منذ قليل، هيئة محكمة جنايات بورسعيد لأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد، استعدادا لنظر إصدار الحكم فى إعادة محاكمة 73 متهما من بينهم 9 قيادات أمنية بمديرية أمن بورسعيد، و3 من مسئولى النادى المصرى، المتهمين بقتل 74 من ألتراس النادى الأهلى عقب نهاية مباراة الدورى عام 2012.

كما وصل المتهمون المحبوسون وتم إيداعهم قفص الاتهام.

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قررت تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم، لإتمام المداولة والنظر فى إصدار الحكم، وذلك بعد انتهاء المحكمة من سماع مرافعة الدفاع.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.

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