سقوط تاجر سلاح وبحوزته 4 بنادق خرطوش فى البحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط "عاصم م س" وشهرته عصام أبو ميرة، ومقيم قرية زين دائرة مركز بدر، لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر متخذاً من منزله مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى بالبحيرة بقصد الاتجار.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وكان تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث بعد إعداد مأمورية استهدفت منزل المذكور من ضبطه وبحوزته عدد (4) بنادق خرطوش تركى الصنع متعددة الطلقات تحمل أرقام 46559/13 ، 1774 ، 6809 ، 14081 وعدد (20) طلقة خرطوش عيار 12، ومبلغ مالى (300) جنيه، وهاتف محمول حال قيامه بالبيع لعملائه.

بمواجهتهم اعترف الأول بحيازته للأسلحة النارية والذخائر "بقصد الاتجار" والمبلغ المالى من "متحصلات البيع" والهاتف المحمول "للاتصال بعملائه"، واعترف البقية بشروعهم بالاتفاق مع المتهم المضبوط على شراء تلك الأسلحة، وتحرر المحضر 4607/50 جنايات مركز بدر لسنة 2015 .

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