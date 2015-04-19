القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير رخص السيارات بالمنوفية

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير تراخيض السيارات مقابل مبالغ مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم، بورود معلومات بقيام كل من "محمد.ص.27 سنة" عامل والمحبوس فى القضية رقم 1001 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2014 (تزوير)، و"عبدالصمد.ا.36سنة" مؤهل متوسط، و"جمال.أ.56سنة" كهربائى بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى استخراج تراخيص السيارات بأوراق ومستندات مزورة مقابل مبالغ مالية، وقيامهم باستخراج تراخيص لعدد (2) سيارة باسم الثانى و(2) سيارة باسم الثالث، و(1) سيارة باسم الأول.

تم ضبط المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.