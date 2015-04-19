القبض على شبكة دعارة يقودها عاطل وسيدة فى المنتزه بالإسكندرية

نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى من ضبط شبكة دعارة يديرها عاطل بمساعدة سيدة تقوم باستقطاب الفتيات وتسهيل دعارتهن.

كانت وردت معلومات للرائد تامر زغلول الضابط بقسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "عبد المعطى ت.ع" ‏بإدارة شقة بالعقار الكائن شارع مسجد التقوى دائرة قسم ثان المنتزه لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات ‏وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز وتعاونه فى ذلك المدعوة تيسير م ‏محمود.. مقابل أجر مادى يتقاضونه.

‏وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الشقة، وضبط بداخلها كل من "عبد المعطى ت.ع" 45 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم أول المنتزه "مأذون بضبطه إدارة مسكن للدعارة"‏، و"تيسير م.م" 44 سنة بدون عمل، مقيمة كفر الدوار محافظة البحيرة معاونه فى إدارة مسكن للدعارة "تسهيل ‏دعارة، ممارسة دعارة، لها معلومات مسجله بالقسم"، و"سماح ر ت" 17 سنة بدون عمل مقيمة دائرة ثان الرمل "ممارسة دعارة – تلبس ‏محكوم عليها فى القضية 22710 /2012 جنح قسم سيدى جابر "تحريض على الفسق" غيابياً بالحبس لمدة شهر.

‏كما تم ضبط "عبد الفتاح م.ع" 27 سنة بدون عمل مقيم مركز الشهداء محافظة المنوفية "راغب متعة – تلبس" محكوم ‏عليه فى عدد " 7 " أحكام حبس "جزئى ومستأنف" بلغت جملة الأحكام الصادره ضده بالحبس لمدة سنة.

وضبط داخل الشقة مبلغ 440 جنيهاً، و2 هاتف محمول،‏ تحرر المحضر جنح ثان المنتزه وجارى العرض على النيابة.‏