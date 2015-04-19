المفتى يغادر إلى هولندا لبدء جولة أوروبية لتصحيح صورة الإسلام

غادر مطار القاهرة الدولى قبل قليل، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية متوجها إلى هولندا، لبدء جولة أوروبية يقوم بها لتوضيح صحيح الإسلام وبناء جسور التعاون، وذلك فى إطار الجهود الحثيثة لدار الإفتاء المصرية، لنشر الوعى الإفتائى الصحيح فى أوساط الجاليات المسلمة فى جميع أنحاء العالم.

تبدأ جولة المفتى بدولة هولندا تليها فرنسا، حيث سيلتقى فضيلته بوزير الخارجية الهولندى، ووزير الداخلية الهولندى، وأعضاء من لجنتى الشئون الخارجية والشئون الاجتماعية بالبرلمان الهولندى.

ومن المقرر، أن يقوم بجولة فى جامعة ليدن، وزيارة لقسم المخطوطات الإسلامية بالجامعة، ولقاء مع أعضاء مجلس الإدارة ومسئولى أقسام الدراسات الإسلامية وعدد من طلبة الدراسات العليا بالجامعة، وسيلقى محاضرة يحضرها أكثر من ألف طالب فى جامعة أوتريخت بقسم الفلسفة والدراسات الدينية، بعنوان "الإسلام وتحديات التطرف الدينى".

ومن المنتظر، أن يلتقى مفتى الجمهورية بعمدة لاهاى، وكذلك يستضيفه عمدة "روتردام" ثانى أكبر مدينة هولندية فى لقاء عام يعقبه مؤتمر صحفى.

وفى فرنسا سيلتقى المفتى بمديرى إدارات الشئون الدينية، والشئون الاستراتيجية، وإدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومركز الدراسات والتحليل الاستراتيجى، بوزارة الخارجية الفرنسية ويعقد مفتى الجمهورية جلسة فى مجلس الشيوخ الفرنسى يتناول فيها الحراك الدينى وخطر الإرهاب فى المنطقة والعالم وقضية الحوار والتعايش بين أتباع المذاهب والديانات المختلفة، من أجل ترسيخ مفاهيم السلام فى المجتمع الإنسانى، والتى بدونها تنتشر الكراهية والعداء بين الناس.