شيخ الأزهر من الكاتدرائية: الشعب المصرى نسيج واحد يستعصى على أحد تمزيقه

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، نحن هنا لتهنئة قداسة البابا والكنيسة، وجئنا لنقدم التهنئة ولنبرهن على أن الشعب المصرى بكل عناصره شعب واحد ونسيج واحد يستعصى على أحد أن يمزقه منذ القدم.

ولفت شيخ الأزهر الشريف إلى أن الأزهر هنأ الكنيسة هذا العام بعيدها مرتين، أولها كان بزيارة وفد من الأزهر، وثانيها اليوم لغيابه خلال الزيارة الأولى وقضائه شم النسيم فى بلده بالأقصر، قائلا: "فأرسلنا وفد الأزهر وجئت مرة أخرى تعبيرا على أننا نحب هذا المكان".

وأضاف شيخ الأزهر، خلال مؤتمر صحفى عقد على هامش زيارته إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة: "أشكر الشعب المصرى على تنبهه للفتن التى ترد من الخارج والتى يقف لها بالمرصاد"، مؤكدا أن مصر نجت من كل ما خطط فى بلاد نعرف كيف صار حالها الآن، وأن مصر وراءها رجال وفيها رجال وكلنا صف واحد إلى جوار قادتنا على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، مختتما: "لقاؤنا لا يقتصر على الأعياد ودائما على اتصال مستمر".

- شيخ الأزهر يصل الكاتدرائية المرقسية لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة

>