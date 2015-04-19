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شيخ الأزهر يصل الكاتدرائية المرقسية لتهنئة البابا تواضروس بـ “عيد القيامة”

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شيخ الأزهر يصل الكاتدرائية المرقسية لتهنئة البابا تواضروس بـ “عيد القيامة” شيخ الأزهر يصل الكاتدرائية المرقسية لتهنئة البابا تواضروس بـ “عيد القيامة”

شيخ الأزهر والبابا تواضروس – أرشيفية

وصل، صباح اليوم، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لتهنئة البابا تواضروس الثانى، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد القيامة.

كما وصل إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ أيضا الدكتور عباس شومان وكيل شيخ الأزهر لتهنئة البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة.

وتأتي الزيارة في إطار تأكيد عمق أواصر المودة والمحبة بين النسيج الوطني الواحد للشعب المصري، ودعمًا لمشاعر الأخوة بين المسلمين والمسيحيين ووشائج القربى التي تسود بين الجميع من أجل الغالية التي نعتز بها، ونأمل في تقدمها وأمنها ورخائها.

 

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