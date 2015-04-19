وصول هيئة المحكمة والمتهمين في “مذبحة إستاد بورسعيد”

وصل، منذ قليل، هيئة محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد، استعداداً لإصدار قرارها في إعادة محاكمة 73 متهما من بينهم 9 قيادات أمنية مديرية أمن بورسعيد، و3 من مسئولي النادي المصري، المتهمين بقتل 74 من ألتراس النادى الأهلي عقب نهاية مبارة الدورى عام 2012.

كما وصل المتهمون المحبوسون و تم إيداعهم قفص الاتهام.

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قررات تاجيل نظر القضية لجلسة اليوم لإتمام المداولة وإصدار القرار وذلك بعد إنتهاء المحكمة من سماع مرافعة الدفاع.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين وعددهم 73 مجموعة من الاتهامات تتعلق بارتكاب جنايات “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي ”الألتراس” انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.